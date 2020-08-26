Опубликован рейтинг регионов РФ по количеству исследований на COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал памятку, в которой проинформировал о том, как в России проходит тестирование на COVID-19.
Так, к среде, 26 августа, в России провели свыше 35 млн тестов на коронавирус. Ведомство отмечает, что тестирование проводится с применением официально зарегистрированных тест-систем.
Составленный рейтинг Роспотребнадзора возглавляет Москва — в столице России провели 6 527 147 тестов за всё время с начала пандемии. На втором месте находится Санкт-Петербург — 2 267 597 тестов. На третьем месте расположилась Московская область — 1 810 930 тестов на COVID-19,
В десятку вошли Свердловская область, Краснодарский край, Нижегородская область, а также Республика Башкортостан, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.
Ранее NEWS.ru писал, что глава технической группы подразделения особо опасных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен заявила, что возможность повторного заражения коронавирусом не означает бесполезности разработки вакцины.
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