Опубликован рейтинг регионов РФ по количеству исследований на COVID-19

https://static.news.ru/photo/f35768e4-e7d4-11ea-987e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор опубликовал памятку, в которой проинформировал о том, как в России проходит тестирование на COVID-19.

Так, к среде, 26 августа, в России провели свыше 35 млн тестов на коронавирус. Ведомство отмечает, что тестирование проводится с применением официально зарегистрированных тест-систем.

Составленный рейтинг Роспотребнадзора возглавляет Москва — в столице России провели 6 527 147 тестов за всё время с начала пандемии. На втором месте находится Санкт-Петербург — 2 267 597 тестов. На третьем месте расположилась Московская область — 1 810 930 тестов на COVID-19, уточняют «Невские новости».

В десятку вошли Свердловская область, Краснодарский край, Нижегородская область, а также Республика Башкортостан, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.

Ранее NEWS.ru писал, что глава технической группы подразделения особо опасных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен заявила, что возможность повторного заражения коронавирусом не означает бесполезности разработки вакцины.