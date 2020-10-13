Лечатся семьями: чем опасна для россиян бессонница в период пандемии

Повышенная тревожность и многие другие негативные факторы напрямую влияют на качество сна. Поэтому из-за пандемии коронавируса россияне стали чаще обращаться к специалистам с жалобами на бессонницу. Как сообщили сомнологи, подобные проблемы, в том числе, увеличивают риск заражения вирусными заболеваниями. О том, к чему ещё приводит плохой сон, почему дети тоже страдают и какую опасность представляют снотворные лекарства, — в материале NEWS.ru.

Иммунитету не помощник

Часть россиян из-за пандемии коронавируса уже больше полугода работает из дома, кто-то временно возвращался в режим офлайн, а потом снова был отправлен в «домашний офис». Помимо таких перепадов рабочего графика и увеличения времени нахождения перед экранами, жители нашей страны теперь могут «похвастаться» ещё и повышенной тревожностью, раздражительностью и даже появлением фобий. Всё это спровоцировало возникновение бессонницы у многих россиян. Как пояснил NEWS.ru сомнолог Павел Кудинов, люди, страдающие расстройством сна, больше подвержены заражению коронавирусом и ОРВИ. Также инсомнии приводят и к появлению многих других проблем со здоровьем.

При нарушениях сна снижается иммунный ответ, длительные бессонницы повышают риск заболеваемости вирусной инфекцией. Инсомнии увеличивают вероятность «заработать» онкологию. Не стоит забывать, что во время полноценного сна у нас вырабатывается и гормон роста, который отвечает за выброс жировых клеток. Соответственно, чем хуже мы спим, тем толще можем стать. Павел Кудинов сомнолог, член ассоциации сомнологов сомнолог, член ассоциации сомнологов

Мужская бессонница опасна ещё и тем, что приводит к нарушениям потенции. Дело в том, что в период смены стадий сна возникает ночная эрекция — это естественное рефлекторное явление. При инсомниях этого не происходит, так что проблемы в сексуальной жизни очевидны. К самым «безобидным» последствиям бессонниц врачи относят также и дневную сонливость, снижение концентрации внимания и умственной активности, ухудшение настроения.

Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Дети повторяют за родителями

С мнением специалиста, что в период пандемии особенно важен здоровый сон, согласна и другой эксперт — сомнолог Елена Царёва. По словам врача, бессонница действительно значительно снижает иммунитет, что недопустимо в нынешней ситуации. К тому же они становятся элементом в замкнутом круге «коронных» последствий — пандемия провоцирует появление повышенной тревожности, она приводит к инсомнии, а нарушение сна усугубляет стрессовое состояние.

На фоне бессонницы повышается тревожность и раздражительность — это тоже снижает защитные барьеры организма в плане устойчивости к инфекциям. Поэтому хорошо спать в период пандемии просто необходимо. Пациентов с подобными проблемами у нас прибавилось сейчас. В самом лечении теперь чаще приходится прибегать к медикаментозным методам. Причём не редко выходит так, что мы лечим целые семьи. Ведь чаще всего все члены семьи живут в одном режиме и решать проблему приходится комплексно. Елена Царёва сомнолог сомнолог

Врач пояснил, что дети очень восприимчивы к настроениям родителей. Поэтому если у матери наблюдается повышенная тревожность — это передаётся и ребёнку, в итоге на качестве его сна это тоже скажется негативно. Ругаться со своим чадом по поводу нежелания лечь спать вовремя тоже не стоит. По словам сомнолога, нужно просто ограничить в вечернее время те факторы, которые мешают уснуть — избыточное освещение, гаджеты, телевизор, активные физические игры.

Три важных правила

В целом специалисты дали единые рекомендации для россиян всех возрастов. Во-первых, нужно соблюдать гигиену сна — ложиться спать и вставать в чётко установленное время. Даже в выходные не стоит спать до обеда, если вы в рабочие будни пробуждаетесь рано. Кстати, не важно, работаете вы на удалёнке или ездите на работу каждый день — необходимо соблюдать режим сна.

Второе правило скорее касается россиян, трудящихся из дома. Нужно создать себе рабочее и личное пространства. Поэтому важно избегать работы в кровати — это может плохо отразиться на качестве сна. Залёживаться в постели подолгу тоже не стоит. Больше 15 минут находиться в кровати без сна нельзя. Ведь люди любят придаваться размышлениям (часто угнетающим) в такие моменты, а это, в свою очередь, может сформировать негативный рефлекс.

В-третьих, использовать народные методы лечения (чай с ромашкой, расслабляющие ванны и другое) можно, но непродолжительное время. Если спустя пару недель таких тщетных попыток сон не нормализовался, стоит обратиться к специалисту. Врачи заключили, что ни в коем случае россияне не должны покупать какие-либо снотворные без рецепта врача. Не учитывая некоторых особенностей (например, храпа, подергиваний во сне) можно причинить себе ещё больший вред. В отдельных случаях подобные препараты вызывают привыкание и становятся даже смертельно опасными.