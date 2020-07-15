Онколог: российское оборудование для лечения рака не уступает зарубежному

https://static.news.ru/photo/da4c8388-c732-11ea-be10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может использовать собственное оборудование для лечения онкологических больных, которое не уступает западным аналогам. Об этом заявил руководитель радиотерапевтической службы Свердловского онкодиспансера Дмитрий Бенцион.

Врач высоко оценил качество линейного ускорителя отечественного производства, закупленного диспансером в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2019 году.

В нашем отделении радиотерапии на новом аппарате Clinac iX ежедневно проходят лечение до 90 пациентов. Линейный ускоритель позволяет реализовать самые современные методики облучения злокачественных новообразований, — цитирует «Царьград» эксперта.

Представитель российской компании-производителя линейных ускорителей для лучевой терапии «Фабрика радиотерапевтической техники» Дмитрий Соснов рассказал, что предприятие единственное в РФ выпускает линейные ускорители мирового лидера технологий радиотерапии — компании Varian Medical Systems. По его словам, Россия стала первой страной, в которой Varian имеет партнёра по локализации.

Локализация производства этой технологий в России позволяет сделать современные технологии лучевой терапии для борьбы с раком более доступным. В первую очередь за счёт более низкой стоимости по сравнению с импортными аналогами, подчеркнул Соснов. Он уточнил, что выпускаемые модели ускорителей являются представителями последнего поколения аппаратной платформы Clinac — самой распространённой в мире. В РФ установлены около 100 таких ускорителей, а в мире — более 6 тысяч.

Соснов добавил, что выпускаемое на фабрике оборудование соответствует требованиям импортозамещения и отражено и в 915-м приказе Минздрава о стандартах оснащения, а также в 56-м приказе ведомства, который посвящён текущей онкологической программе.

Ранее сотрудники АО «Центральный проектно-технологический институт» приступили к реализации проекта по созданию в РФ современного завода по выпуску радиофармацевтических (РФП) лекарств для адресного лечения разных форм рака. Компания планирует создать производство РФП в соответствии с международными требованиями к организации производства и контроля качества лекарственных средств — GMP (good manufacturing practice). Завод, который будет выпускать «ядерные пули» для лечения рака, планируют построить на площадке предприятия Росатома «Научно-исследовательский физико-химический институт имени Карпова» в Обнинске (Калужская область).

Российский Минздрав составил рейтинг регионов по числу заболеваемости онкологией. Согласно представленным данным, всего в 2019 году в России был зарегистрирован 640 391 случай заболевания раком, в среднем заболеваемость на 100 тысяч населения по стране составляет 436,3. Наибольшее число новых случаев онкозаболеваний в прошлом году из расчёта на 100 тысяч населения зарегистрировано в Архангельской области — 566,2, Брянской области — 556,2 и Сахалинской области — 550,2. Наименьшее число заболевших пришлось на Дагестан — 163,6, Чечню — 164,2 и Ингушетию — 176,5, писал NEWS.ru.