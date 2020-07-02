Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком

https://static.news.ru/photo/1981d528-bce6-11ea-aefd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав составил рейтинг регионов по числу заболеваемости онкологией. Возглавила рейтинг Архангельская область, где болеют больше всего людей: 566,2 впервые выявленных случая на 100 тысяч человек.

Второе место занимает Брянщина с показателем 556,2, третье — Сахалин с показателем 550,2. Далее расположились Мордовия (548,6), Пензенская область (548,1). Шестое место занимает Орловщина, где на 100 человек приходится 546,9 впервые выявленных случая, затем следуют Ярославская (543,4), Курская (537,7), Ивановская (534,2) области и Севастополь (532), сообщает РИА Новости.

К регионам с самыми низкими показателями заболеваемости онкологией относятся Дагестан (163,6), Чечня (164,2), Ингушетия (176,5), Чукотка (205,4) и Ямало-Ненецкий автономный округ (215,3).

По итогам минувшего года в России всего число впервые выявленных случаев составило 640,4 тысячи. Это на 2,5% больше, чем в прошлом году, когда показатель был равен 624,7 тысячи. Общий уровень заболеваемости в стране составляет 436,3 случая на 100 тысяч населения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) назвали симптом рака лёгких, который часто пропускают и не воспринимают всерьёз. На него жалуются порядка четверти страдающих этим видом онкологии пациентов.