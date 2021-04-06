Онколог рассказала, как избежать рака толстой кишки

https://static.news.ru/photo/0e3f0de2-96e4-11eb-8a64-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Употребление овощей и фруктов снижает риск проявления одного из самых опасных и распространённых видов онкологии — рака толстой кишки. Об этом рассказала онколог и проктолог Елена Смирнова.

По её словам, эффект достигается благодаря содержанию в такой пище антиоксидантов, магния и пищевых волокон. В публикации в Instagram медик напомнила, что каждые десять граммов клетчатки в рационе снижают риск рака толстой кишки на 10%.

Она также рекомендовала избегать обработанного мяса — колбасы, сосисок, бекона и фастфуда с пищевыми добавками. Безопасной нормы таких продуктов не существует, пояснила Смирнова.

Кроме того, она указала на необходимость умеренных физических нагрузок, чтобы не допускать образования жира на животе, а также посоветовала ограничить спиртное и отказаться от курения, передаёт «Царьград».

Ранее, как писал NEWS.ru, врач рассказала, кто больше всего подвержен риску развития рака толстой кишки, и дала рекомендации, которые помогут избежать болезни.