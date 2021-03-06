Онколог рассказал о неожиданных симптомах рака языка

https://static.news.ru/photo/9265ff2e-7f36-11eb-accf-96000091f725_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Кандидат медицинских наук, онколог-хирург Михаил Мяснянкин напомнил россиянам о раке языка. Это заболевание может лишить человека возможности говорить и повлиять на качество жизни.

Онколог пояснил, что такой вид рака может спровоцировать курение в сочетание с распитием крепкого алкоголя, жевание различных смесей и фоновые заболевания. Рак языка также может возникнуть из-за некачественных зубных протезов или зубов с разрушенными корнями.

Заболевание обычно начинается с развития узелка или трещины, появления неприятных ощущений в области этого изменения на слизистой оболочке языка, — рассказал Мяснянкин журналистам Пятого канала.

Когда рак языка переходит в запущенную стадию, могут возникать кровоподтёки, зловонное дыхание и разрушение опухоли. Медик напомнил, что при появлении болезненных ощущений во рту следует немедленно обратиться к специалисту.

Как писал NEWS.ru, старший научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, врач-онколог Игорь Самойленко назвал четыре наиболее патологических заболевания, которые могут спровоцировать онкологию. Это дисплазия шейки матки, актинический кератоз — когда на кожу воздействуют прямые солнечные лучи (болезнь возникает у тех, кто долго и часто загорает не используя солнцезащитный крем), полипы толстой кишки и лейкоплакия полости рта — главной причиной является постоянная травматизация слизистой из-за острого края коронки, протеза или зуба.