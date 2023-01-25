Предсказан рост числа больных раком людей Онколог Тимофеев предсказал рост числа больных раком людей

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Директор «Бюро по изучению рака» Илья Тимофеев заявил, что в 2036 году заболеваемость раком возрастёт на 18 — 19%. Однако, к этому моменту онкология будет легче лечиться. Об этом специалист рассказал в новом выпуске подкаста «Надо разобраться».

Тимофеев подчеркнул, что чаще других в 2036 году будет встречаться рак молочной железы. Это связано с тем, что продолжительность жизни женщин увеличится, а вместе с ней и вероятность дойти до входящего в группу риска возраста. Речь идёт о пятидесяти годах.

Если мы говорим ещё о тенденциях, то это опухоли головы и шеи, либо рак шейки матки. Эти опухоли зачастую ассоциированы с вирусом папилломы человека. Распространение ВПЧ существенно увеличивается. Соответственно, чем больше ВПЧ, а он есть у всех, тем выше будет заболеваемость этими опухолями, — рассказал Тимофеев.

При этом, по словам специалиста, смертность от рака снизится на те же 18 — 19%. Так, борьба с онкологией станет эффективнее, благодаря внедрению новых методов диагностики и лечения.

Врач Андрей Тяжельников ранее рассказал, что злокачественные новообразования являются одной из частых причин смерти. К болезням, которые часто заканчиваются летальным исходом, врач отнес также сахарный диабет, а также болезни системы кровообращения и органов дыхания являются основными хроническими неинфекционными заболеваниями.