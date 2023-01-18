Медик назвал причины развития рака и диабета Врач Тяжельников назвал фактором развития рака и диабета нездоровый образ жизни

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Злокачественные новообразования, сахарный диабет, а также болезни системы кровообращения и органов дыхания являются основными хроническими неинфекционными заболеваниями, на которые, по данным Минздрава РФ, приходится 70% смертей, рассказал Lenta.ru врач Андрей Тяжельников. Среди основных факторов, способствующих развитию рака и других смертельно опасных болезней медик назвал риски, которые влечет за собой нездоровой образ жизни.

Кроме генетических, наследственных причин и экологических факторов, большое место в ряду факторов, способствующих развитию хронических заболеваний, занимают риски нездорового образа жизни или поведенческие факторы: курение, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточное потребление алкоголя, — сказал врач.

Вредные привычки и несбалансированный рацион провоцируют повышение уровня артериального давления, уровня холестерина в крови, а также приводят к ожирению, отметил специалист.

Для профилактики прежде всего нужно наладить сбалансированное питание, подчеркнул Тяжельников. По его словам, в суточный рацион нужно включить не менее 400–500 г фруктов и овощей, 20–30 гр растительных масел, а потребление соли ограничить до одной чайной ложки без верха. Врач также посоветовал не реже двух раз в неделю включать в рацион рыбу жирных сортов, бобовые и продукты из цельного зерна.

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