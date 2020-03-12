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Заместитель директора по лечебной работе НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ профессор Константин Лактионов рассказал NEWS.ru, какие симптомы должны подтолкнуть человека незамедлительно пройти обследование на рак лёгких.

По его словам, особое внимание необходимо обратить на длительный кашель, подъёмы температуры и длительные воспалительные изменения в лёгких, которые не поддаются лечению.

При этом кашель может быть как сухой, так и с мокротой, — отметил он.

Врач добавил, что находящаяся в бронхах опухоль сама по себе вызывает кашель, так как бронхиальный эпителий и бронхи в целом «обучены» рефлекторным аппаратом.

Как писал NEWS.ru, ранее главврач Городской клинической больницы № 71 города Москвы и известный телеведущий Александр Мясников сообщил, что связь между экстракорпоральным оплодотворением и развитием раковых опухолей нигде не описана. При этом гормональные препараты действительно могут оказать негативное воздействие на женский организм.