Учёный-онколог: пандемия помогла выявить рак у многих пациентов

Рост онкологических заболеваний наблюдается во всём мире. Чем выше уровень жизни в стране, тем больше таких пациентов. Главные причины — хорошая диагностика рака и общее старение населения. У пожилых выше шанс заболеть этим недугом, чем у молодых. Рак — это болезнь, которая начинается с мутации одной клетки. Она бесконтрольно делится и растёт, разрушая всё вокруг. Иммунитет не распознаёт её как чужеродный объект, поэтому не уничтожает. О механизмах распространения рака и новых способах лечения NEWS.ru рассказал известный российский врач-онколог, автор более 300 научных работ Евгений Имянитов.

— Евгений Наумович, какие из существующих методов лечения рака наиболее эффективны?

— Нет более или менее эффективного метода. Для лечения каждой опухоли подбирается индивидуальная терапия. Для одного случая, например, походит комбинированное лечение. А другому пациенту показана химиотерапия. Способ лечения выбирает врач.

— Два года назад американский и японский учёные получили Нобелевскую премию за методику иммунотерапии. Вы говорили ранее, что панацеей этот метод не является. Почему?

— Суть технологии — «обучить» иммунную систему пациента распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Только возникает проблема: раковая клетка на нормальную очень похожа. Она и происходит из неё. Такая клетка выделяется только наличием специальных антигенов. Ожидать, что мы всегда найдём подобные отличия, это утопия. Именно с этим связано то, что на уровне лозунга это всё произносить приятно. Но когда до дела доходит, лечить этим методом сложно. Не всегда можно найти точки приложения для иммунотерапии, по крайней мере, на уровне тех научных сведений, которые доступны в настоящий момент.

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— Но в каких-то случаях этот метод работает эффективно и вылечивает рак?

— Несомненно. Такая терапия хорошо работает при гематологических заболеваниях. При этих поражениях не так много мишеней для атаки. Гибкость этих опухолевых клеток намного меньше, чем других.

— В обывательской среде распространено мнение, что рак всё равно вернётся, как его ни лечи. На месте одной опухоли появится другая. Это правда?

— Всё зависит от типа опухоли. В одних случаях терапия даёт хорошие результаты. Например, при раке молочной железы. Особенно у пожилых женщин опухоли эффективно лечатся. Если брать, например, рак поджелудочный железы, здесь наоборот, плохой прогноз. Также достаточно часто возвращается рак лёгкого. Чтобы болезнь не рецидивировала, врачи сегодня применяют адъювантную терапию (метод лечения злокачественных опухолей, проводимый после успешного хирургического удаления опухолевого очага. — NEWS.ru), которая даёт хорошие результаты.

— Почему один рак возвращается, а другой нет?

— У опухолей разная биология. Они все разные. Слово «рак» — это общее название совершенно разных по сути заболеваний. Одни опухоли более живучие, другие — менее.

— Влияет ли образ жизни, который ведёт человек, на исход болезни и вероятность рецидива?

— Я искренне считаю, что если онкологическое заболевание уже возникло, то сам по себе стиль жизни мало влияет на его исход. Нужно соблюдать общие правила нормальной жизни. И всё. Жить комфортно, питаться хорошо. Даже курение не увеличивает вероятность рецидива, хотя само по себе является причиной появления многих видов рака. Онкологи говорят, что после лечения рака нельзя загорать. Я не знаю, какие для этого есть основания. Только перестраховка.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как пандемия коронавируса повлияла на российских онкобольных? Сократилась ли выявляемость рака?

— Она сыграла как положительную, так и отрицательную роль. Конечно, многие вообще не могли получить помощь, пройти обследование. В то же время из-за коронавируса большое количество опухолей было выявлено случайно. Человек обращался по поводу COVID-19 и поражения лёгких, а рак становился случайной находкой. Были, к сожалению, и поздно выявленные опухоли, когда сделать что-то было невозможно.

— В Минздраве анонсировали исследование вакцины от коронавируса на онкобольных. Они начнутся через 1,5-2 месяца. Как Вы думаете, нужно ли проводить такие исследования?

— Я не ожидаю, что вакцина на онкобольных будет действовать как-то иначе. Ничего особенно мы здесь не ожидаем. Существует такое мнение, что у онкобольных, как и у страдающих диабетом или ВИЧ, снижен иммунитет. Это не соответствует действительности.