Онищенко считает, что перчатки эффективнее антисептиков в пандемию

https://static.news.ru/photo/ba920d74-1444-11eb-a05b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ношение перчаток является безвредным и проверенным способом защиты от передачи коронавируса, в то время как чрезмерное использование антисептиков может повредить микрофлору кожи. Такое мнение высказал бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Если постоянно обрабатывать руки дезинфектантами, то убьёте всю микрофлору. А перчатки — способ проверенный, — сообщил «Интерфаксу» эксперт.

Он не согласился с мнением главного внештатного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова о неэффективности использования перчаток. Онищенко добавил, что людям нужно прививать привычку пользоваться перчатками.

Накануне главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов рассказал, что ношение перчаток является избыточной и неэффективной мерой, так как многие неправильно их используют. Если бы каждый человек обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, перчатки были бы не нужны. По его словам, некоторые снимают перчатки после использования и кладут в карман, чтобы снова их надеть, что создаёт дополнительные риски инфицирования.

Позднее он отметил , что перчатки и антисептики являются равноценными мерами борьбы с заражением.

По данным на 22 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 700 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 447 335 заболевших. Лидером по количеству заражённых остаётся Москва — 4389 новых случаев за сутки. Следом идут Санкт-Петербург — 684 заболевших, и Подмосковье — 466. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 317 человек. Общее количество летальных исходов достигло 24 952. Число выздоровевших увеличилось на 10 952, до 1 096 560 человек, писал NEWS.ru.