Онищенко рассказал о возможных рисках при вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2e279a6e-9651-11ea-8b3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Если эффективность вакцины от коронавируса, которая сейчас находится на стадии разработки, окажется ниже 50-60%, то риск вакцинации может превысить пользу, заявил бывший санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Парламентарий пояснил, что в таком случае иммунная система пожилых «не даст такой адекватной реакции». Также Онищенко отметил, что при изучении вакцины важно доказать отсутствие её негативного влияние на развитие плода в случае вакцинации беременных женщин. Поэтому, пояснил бывший санитарный врач, требования к препарату будут очень высокими, такими же, как к вакцине для детей.

Важно, чтобы не было никакой тератогенности, температурной реакции, потому что чужеродный белок вводится, — подчеркнул в разговоре с НСН депутат.

Как писал NEWS.ru ранее, Сбербанк предложил своим сотрудникам принять добровольное участие в тестировании вакцины против коронавируса. Испытания первого образца вакцины, на создание которой компания отправила более 3 млрд рублей, начнутся в середине июня 2020 года.