Онищенко назвал COVID-19 «интеллигентной» болезнью

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Бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал коронавирус «интеллигентной» инфекцией.

Может быть, создатель нам её специально подсунул. «Ребята, вы там разберитесь, а то возомнили из себя непонятно кого, но даже с такой ерундой справиться не можете», — сказал политик в эфире НТВ.

Сам он уже привился новой отечественной вакциной от COVID-19 «Спутник V». Она была зарегистрирована 11 августа. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Параллельно с этим этапом исследований россиян намерены вакцинировать на добровольной основе. Ряд высокопоставленных чиновников, включая Сергея Собянина, уже сделали прививку, писал NEWS.ru.