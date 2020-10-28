Обнаружена связь коронавируса с инсультом

https://static.news.ru/photo/6d6d3ce8-195e-11eb-b65c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно каждый сотый пациент, госпитализированный с COVID-19, переживает впоследствии инсульт. К такому выводу пришла группа учёных из Кембриджского университета.

Учёные проанализировали данные более ста тысяч человек, переболевших коронавирусом в тяжёлой форме. Выяснилось, что 1,4% из них переживали инсульт, сообщает International Journal of Stroke.

Помимо этого, доля смертельных случаев у людей с COVID-19 вдвое выше, чем у обычных пациентов. А риск наступления инсульта наступает на шесть лет раньше.

Как писал NEWS.ru, одним из неприятных последствий инсульта является депрессия. Об этом сообщил главный внештатный специалист — невролог депздрава Москвы, глава НИИ цереброваскулярных заболеваний и института ФБГУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России Николай Шамалов.

По его словам, депрессивное состояние может стать сопутствующим фактором, повышающим риск нарушения мозгового кровообращения. Но и, напротив, в 40–70% случаев оно развивается у перенёсших инсульт и может помешать эффективной реабилитации.