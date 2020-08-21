Нутрициолог объяснила, чем каша на молоке лучше каши на воде

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Многие россияне предпочитают завтракать кашей, так как она быстро и надолго насыщает, но «пустая» каша вредна, так является несбалансированным блюдом, рассказала доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия.

Каша представляет собой углеводы, а для организма, тем более по утрам, этого недостаточно. К каше стоит добавить не только фрукты или ягоды, то есть, клетчатку, но и белок, передаёт радио Sputnik.

Каша — это совсем не плохо, но к каше должны идти, например, сыр, яйцо или что-то ещё, чтобы был белок. Важно, чтобы была клетчатка — овощи или фрукты. Завтрак должен быть достаточно плотным, 30% от рациона, поэтому это может быть, условно, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть, какое-то мясное блюдо, — объяснила Чигия.

Нутрициолог добавила, что варить кашу лучше не на воде, а на молоке, так как в зерновых продуктах белки не усваиваются, потому что не сбалансированы по аминокислотному составу, а именно — нехватка лизина.

Чтобы белки из зерновых усваивались, каши нужно готовить на молоке, где лизина в избытке. Или сделать гречневую кашу с творогом. Рекомендуется зерновые употреблять именно с молочным белком, — уточнила медик.

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