Невролог рассказала об опасности потери обоняния

https://static.news.ru/photo/9d3e9486-1787-11eb-9aa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

Потеря возможности ощущать запахи не всегда является признаком коронавирусной инфекции. Обоняние может пропасть, если у человека, к примеру, произошёл отёк слизистой. Об этом заявила невролог Вера Пшеничникова.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор также рассказала о более серьёзных причинах такого симптома. Он возникает при болезни Паркинсона, у пациентов с опухолями головного мозга и других заболеваниях.

К сожалению, это так, но потеря обоняния — это признак как минимум пяти заболеваний, навскидку, — заявила Пшеничникова.

Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал , что бессимптомное течение COVID-19 можно выявить только при помощи теста на коронавирусную инфекцию. По его мнению, долгосрочных последствий для здоровья у перенёсших COVID-19 бессимптомно не должно возникнуть.

Как писал NEWS.ru, бесконтрольный приём препаратов может довести иммунную систему человека до опасных состояний. Об этом заявил врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев. По его словам, нельзя самостоятельно принимать антибиотик «Азитромицин», который назначают при лечении СOVID-19. Он может губительно сказаться на людях с хроническими заболеваниями.