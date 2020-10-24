Невролог рассказала об опасности потери обоняния

Потеря возможности ощущать запахи не всегда является признаком коронавирусной инфекции. Обоняние может пропасть, если у человека, к примеру, произошёл отёк слизистой. Об этом заявила невролог Вера Пшеничникова.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор также
К сожалению, это так, но потеря обоняния — это признак как минимум пяти заболеваний, навскидку, — заявила Пшеничникова.
Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский
Как писал NEWS.ru, бесконтрольный приём препаратов может довести иммунную систему человека до опасных состояний. Об этом заявил врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев. По его словам, нельзя самостоятельно принимать антибиотик «Азитромицин», который назначают при лечении СOVID-19. Он может губительно сказаться на людях с хроническими заболеваниями.