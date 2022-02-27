Не время бросать секс: врач рассказал, как справится с весенним обострением

Сексолог Ирина Айриянц в комментарии для NEWS.ru рассказала о том, что делать тем россиянам, которые страдают от смены времён года. По её словам, в это время года необходимо следить за режимом. Она объяснила, что организм прекрасно работает на принципе обратной связи, поэтому сейчас нельзя отказываться от секса.

Сейчас не время бросать секс. Потому что если мы бросим секс, то к лету очень сложно будет набрать ритм. Самое главное — организм прекрасно работает на принципе обратной связи. Есть спрос — есть предложение. Если организм будет спрашивать секс — значит будет подтягиваться предложение, — заявила эксперт.

Специалист посоветовала следить за сном, заниматься спортом, а также обращаться к терапевтам, потому что именно они могут посоветовать витамины и микроэлементы, которые необходимы вашему организму.

Нужно тщательно следить за режимом, это вам скажет любой врач сейчас. Март надо пережить. Когда будет распускаться все к лету, то будет полегче. Поэтому сейчас важна регуляция сна, физических занятий, нужно активно заниматься спортом. Сейчас терапевты любят рекомендовать для жителей средней полосы двойную порцию витамина D или каких-то препаратов, которые хороши для усвоения на солнце. Сейчас время пить поливитамины, нужно себя поддерживать, — отметила Айриянц.

Кроме того, эксперт напомнила, что весна — это период авитаминоза и серьёзной усталости от зимы, поэтому у всех людей идёт обострение.

Есть, во-первых, психическая патология, которая обостряется в переходный период. Считается что депрессивная симптоматика, тревожная и более серьёзные заболевания, такие как шизофрения, могут обострятся осенью и ранней весной. Но для всех людей есть универсальное правило. Весна для всех людей — это период авитаминоза, период серьёзной усталости от зимы, от холода. Поэтому действительно некий минор есть у всех людей, — подчеркнула врач.

Ранее психолог и сексолог Александра Миллер рассказала, что люди часто портят первое свидание своим поведением, поскольку переоценивают значимость этого мероприятия. Нужно вести себя естественно и быть собой. Секс на первом свидании допустим и хорош тем, что часто люди думают, что видят свою вторую половину первый и последний раз, поэтому полностью раскрепощаются в постели и убирают все барьеры.