Названы ускоряющие деменцию продукты

Употребление продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры, увеличивает риск развития деменции. Об этом сообщает британская газете Daily Express, ссылаясь на специалистов из организации Dementia Australia. Как утверждают эксперты, даже если полностью отказаться от вредных продуктов, избежать деменции со стопроцентной вероятностью не удастся, но можно в несколько раз снизить риск возникновения заболевания.

Люди, которые едят много продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры, в группе риска, — говорится в статье.

По словам специалистов, опасной для здоровья является жирная молочная продукция, в том числе сливочное масло, а также шоколад, мясо, пальмовое и кокосовое масло. Очень много трансжиров содержится в фастфуде, жареных продуктах и выпечке — тортах и печенье.

Как пояснили авторы, защититься от деменции можно, употребляя в пищу богатые антиоксидантами фрукты и овощи и продукты с мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами.

Деменцией называют приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности и практических навыков. Чаще всего она наблюдается в пожилом возрасте.

Ранее учёные Лондонского института психиатрии пришли к выводу, что потребление красного сухого вина снижает риск развития слабоумия. После массы исследований эксперты пришли к выводу, что те, кто периодически выпивает вино, на 30% меньше подвержены заболеванию, чем те, кто отказался от алкоголя вообще.