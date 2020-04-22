Названы признаки, отличающие «лёгкое» и «тяжёлое» течение коронавируса

https://static.news.ru/photo/4127d8a0-84bc-11ea-9f77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Отличить лёгкую форму заражения коронавирусом от средней и тяжёлой можно всего по четырём ключевым симптомам. К таким выводам пришла медицинская рабочая группа при петербургской межведомственной комиссии по противодействию COVID-19.

Специалисты выяснили, как проявляет себя вирус во время инкубационного периода — он длится от 2 до 14 суток, но чаще всего занимает 5 или 7. На стадии развития болезни у человека чаще всего могут появляться повышение температуры тела (90% случаев), кашель — сухой или с небольшим количеством мокроты (80% случаев), одышка (55% случаев) и повышенная утомляемость (44% случаев).

Иногда к этим симптомам присоединяются ощущение «заложенности» в грудной клетке, головная боль, тошнота, диарея, рвота. В некоторых особо тяжёлых случаях могут появиться кровохарканье и спутанность сознания.

Исследования позволили установить, как клинически отличаются друг от друга разные формы коронавируса. Так, лёгкая форма даёт о себе знать четырьмя главными признаками: повышенной температурой до 38,5 градусов, кашлем, слабостью, болью в горле.

При среднетяжёлой форме температура становится выше, к ней присоединяются одышка при физических нагрузках, учащённое дыхание и лихорадка. На фоне этого снижается концентрация кислорода в крови и развивается пневмония, передаёт KP.RU.

При тяжёлом течении болезни у человека наблюдаются снижение сознания, тревога с дрожанием рук, потливость, лихорадочное сердцебиение. Дыхание учащается до 30 и более вдохов и выдохов в минуту, а пневмония начинает стремительно прогрессировать — каждые 24–48 часов очаги поражения в лёгких увеличиваются на 50%.

При крайне тяжёлом течении болезни развиваются дыхательная недостаточность и септический шок.

Собранные специалистами данные вошли в сборник методических указаний для медицинских работников, работающих с пациентами, у которых коронавирус выявлен или находится под вопросом.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи рассказали, какие пациенты с COVID-19 находятся в группе риска и подвержены более тяжёлому течению коронавирусной инфекции. Прежде всего это онкобольные с ожирением, сахарным диабетом или хроническими заболеваниями. Особенно высокому риску подвержены пациенты с немелкоклеточным раком лёгкого в возрасте старше 60 лет. Кроме того, серьёзные осложнения могут возникнуть у пациентов, получающих химиотерапию и иммуносупрессивную терапию. Для минимизации заражения таких больных врачи рекомендовали ограничить посещение онкодиспансеров во время пандемии.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.