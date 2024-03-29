Названы неожиданные последствия употребления картофеля фри и жареной курицы Доктор Павлова: частое употребление продуктов во фритюре ведет к слабоумию

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Картофель фри, луковые кольца и курица во фритюре могут стать причиной развития слабоумия, заявила в своем Telegram-канале доктор Зухра Павлова. По ее словам, частое употребление продуктов на повторно использованном масле, что характерно для фастфуда и еды из ресторанов, усиливает нейродегенерацию.

Исследование на крысах показало, что частое потребление переработанного масла усиливает нейродегенерацию. Воздействие ведется на связь между кишечником, печенью и мозгом, которая, в свою очередь, имеет решающее значение для различных физиологических функций. Нарушение этой связи приводит к неврологическим расстройствам, — подчеркнула врач.

Она добавила, что негативный эффект от регулярного потребления переработанного масла распространялся даже на следующее поколение подопытных крыс. Кроме того, в еде, приготовленной во фритюре, содержится множество трансжиров и конечных продуктов гликирования — одного из главных факторов старения, а также других вредных соединений. Их употребление приводит к росту нагрузки на сердце, сосуды и печень.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что сочетание определенных продуктов питания может привести к ухудшению пищеварения, негативным последствиям для здоровья и ослаблению питательных свойств. По ее словам, речь идет о белках и крахмале, алкоголе и мясе, молоке и цитрусовых, а также йогурте с фруктами. Специалист отметила, что любимое россиянами сочетание мяса и картошки может затруднить пищеварение и вызвать чувство тяжести. Также диетолог призвала не есть фрукты после еды, так как это может привести к брожению и газообразованию в желудке из-за различной скорости переваривания этих продуктов.