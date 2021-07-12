Иммунолог перечислил факторы, влияющие на развитие аллергии у детей

Аллергия может проявиться у ребёнка, если он был недоношенным, был рождён путём кесарева сечения или же если с рождения его кормили смесями, а не материнским молоком. Об этом «360» рассказал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья Андрей Продеус.

Основа аллергических состояний лежит в том, что наш организм должен научиться быть толерантным. Аллергия — это процесс повышенного ответа на стандартные раздражения, — отметил эксперт.

По словам Продеуса, если ребёнок родился недоношенным, то в значительной мере повышается вероятность возникновения у него аллергических реакций.

Вторым фактором, по мнению аллерголога, является рождение ребёнка путём кесарева сечения. В первом и во втором случаях иммунитет не может выработать ответ на раздражители.

Наконец, третий аспект, который влияет на формирование аллергии у детей, — отсутствие грудного вскармливания. Продеус считает, что грудное вскармливание позволяет ребёнку правильно реагировать на внешнюю среду — от продуктов питания до бытовых вещей.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что проявление сезонной аллергии от коронавирусной пневмонии можно отличить по таким симптомам, как обильный насморк, заложенность носа и чиханье.