Названа одежда, защищающая «беременные животы» от зимних ветров и мороза Врач Овнанян: беременным зимой следует носить одежду с натуральными утеплителями

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Беременные женщины особенно уязвимы перед внешними неблагоприятными факторами из-за ослабленного иммунитета, поэтому в зимний период им следует внимательнее относиться к своему здоровью и носить правильно подобранную одежду, заявила в разговоре с NEWS.ru врач-профилактик Эвелина Овнанян. В частности, эксперт посоветовала будущим мамам делать выбор в пользу свободного кроя и натуральных тканей.

Беременный животик застудить невозможно, но важно понимать, что в период беременности, когда организм матери ответственен за жизнь ребенка, иммунная система будущей матери ослаблена, и малейшее изменение или воздействие внешних неблагоприятных факторов может спровоцировать развитие хронических заболеваний, — объяснила врач.

Оганесян подчеркнула, что беременным женщинам не стоит надевать все теплые вещи разом, так как они ограничат движение во время прогулки и станут причиной излишнего потоотделения. Врач объяснила, что при ветреной погоде и холоде этот фактор может привести к переохлаждению и простуде. Кроме того, повышение температуры у будущей мамы может вызвать нарушение в системе кровообращения и спровоцировать гипоксию плода и другие патологии, добавила эксперт.

Зимой беременной в качестве первого слоя советуем надевать термобелье, поверх него второй слой удобной одежды из современных термоустойчивых тканей с натуральными утеплителями: флис, холлофайбер и т. п. — они обеспечивают нормальный теплообмен, удерживают тепло и не вызывают перегревания, — посоветовала эксперт.

Овнанян напомнила, что одежда для прогулок должна быть легкой и свободной. При этом важно, чтобы она прикрывала живот и область таза беременной женщины. Также нельзя забывать о необходимости надевать шапку, шарф и варежки, отметила врач. Отдельным плюсом в выборе верхней одежды она назвала наличие кулисок и фиксаторов, которые будут защищать женщину от ветра.

Обувь необходимо выбирать теплую с прорезиненной нескользкой подошвой средней высоты, — заключила эксперт.

Ранее врач-профилактик Эвелина Овнанян рассказала, что родить здорового ребенка может каждая женщина с сахарным диабетом. Она пояснила, что данное заболевание не передается плоду во время беременности, но сохраняется высокий риск развития его в будущем.