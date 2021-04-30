Назван объём безопасной для организма порции шашлыка

https://static.news.ru/photo/d2db5a3c-6718-11e9-bdb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Не злоупотреблять шашлыком в майские праздники призвал граждан врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кульменко. В интервью радио Sputnik он назвал объём безопасной порции шашлыка для человека.

По словам врача, любителям пикников следует помнить, что мясо — не тот продукт, которым можно злоупотреблять. Считается, что за один раз можно съедать не более 100 граммов красного мяса. Ещё лучше снизить этот объём до 70 граммов.

Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому всё хорошо в меру, — сказал Кузьменко.

Кроме того, следует учитывать калорийность данного продукта, особенно людям, следящим за своим весом. Чтобы удержаться от переедания, диетолог советует перед походом на шашлыки заполнить желудок овощами или простой водой.

Время хранения готового мяса зависит от степени его прожарки, а также от того, сколько времени продукт проведёт без холодильника.

Если сразу убрали, неделю мясо вряд ли простоит, но дня три-четыре-пять вполне может. Если оставили на сутки на солнце, лучше не рисковать, — сказал специалист.

Он также рекомендовал перед употреблением убедиться, что от продукта не идёт посторонних запахов.

При этом пожилым людям, людям с высоким холестерином и болезнями сердца в принципе не стоит налегать на шашлык, который, как правило, готовится из свинины.

Лучше отдать предпочтение, например, рыбе, — советует врач.

При этом свиной шашлык следует прожаривать до полной готовности, поскольку в полусыром мысе можно подцепить паразитов.

Ранее в МЧС назвали требования к местам, где можно жарить шашлыки.