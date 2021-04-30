В МЧС назвали требования к местам, где можно жарить шашлыки

https://static.news.ru/photo/56826fb8-93f7-11ea-9430-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Для мест использования открытого огня на приусадебных и дачных участках предусмотрено несколько требований, однако полного запрета на приготовление шашлыков и разведения костров нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы МЧС.

В пресс-службе рассказали , что с 2021 года вступили в силу новые требования пожарной безопасности. они не устанавливают полного запрета на использование открытого огня и разведение костров на территориях частных домовладений и садовых земельных участков, но предполагают ряд требований по оборудованию специально отведённых для этого мест.

В первую очередь, место для использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована глубиной не менее 0,3 метра и диаметром не более 1 метра. В качестве альтернативы может выступать площадка с прочно установленной на неё негорючей металлической ёмкостью: бочкой, баком, мангалом.

При разведении огня и приготовлении пищи на мангале или в жаровне, расстояние до ближайшего строения должно составлять не менее 5 метров, а радиус зоны очистки от горючих материалов вокруг мангала — не менее 2 метров.

Сжигание мусора, которое практикуют при уборках дачники, возможно с использованием емкости с металлическим листом, который полностью закроет её сверху.

При этом в отдельных регионах не исключено введение особого противопожарного режима. Тогда жарить шашлыки на природе запрещено, устанавливается полный запрет на разведение костров на землях всех категорий. Кроме того, во время действия особого режима власти региона имеют право на дополнительные ограничительные меры, в том числе на посещение лесов.

Штраф за нарушение правил противопожарной безопасности составит до 5 тысяч рублей. Во время действия особого противопожарного режима его размер увеличивается.

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