https://static.news.ru/photo/cd4ad574-2b9f-11ea-a324-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время новогоднего застолья желательно не смешивать спиртные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя. Это сведёт к минимуму ущерб для здоровья и риск развития психических и соматических осложнений, пояснил заведующий дневного наркостационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.

Он отметил, что смешивание алкогольных напитков опасно по причине разного их качества, содержания сахара и крепости. Оптимальный способ употребления спиртного в новогоднюю ночь — выбрать один напиток и не менять его на протяжении всего празднества.

Нарколог также предупредил об опасности смешивания спиртных напитков с газированными. По его словам, это повышает риск развития панкреатита и холецистита и может довести до госпитализации, сообщает АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что член думского комитета по охране здоровья, психиатр Борис Менделевич предложил россиянам провести новогодние праздники трезвыми. Он отметил, что алкоголь вовсе не обязателен для хорошего настроения.