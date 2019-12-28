https://static.news.ru/photo/0ac4e8e0-2a15-11ea-836c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр Борис Менделевич предложил россиянам провести новогодние праздники трезвыми.

Под Новый год, как правило, многие хотят начать жизнь заново, изменить жизнь, стать лучше. Я бы рекомендовал начать как раз с трезвого Нового года, — передаёт его слова «Интерфакс».

Он считает, что алкоголь вовсе не обязателен для хорошего настроения, а поднять его смогут танцы, зимние уличные забавы или семейные настольные игры.

Он также отметил, что употребление алкоголя при детях создаёт у них ассоциации, что праздник невозможен без спиртного.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает организационные и правовые основы производства, потребления и оборота продукции виноградарства и виноделия.