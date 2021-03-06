Мясников опроверг связь между бюстгальтером и развитием рака груди

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Ношение бюстгальтера никак не относится к процессу развития рака груди. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил доктор и ведущий Александр Мясников.

По его словам, бюстгальтер может «что-то передавить», когда его носят, однако с развитием рака груди эта деталь гардероба не связана никак.

Это может быть неудобно, но это никак не влияет на рак груди, — заявил Мясников.

По его словам, человеку, который хочет защитить себя от вероятного онкологического заболевания, стоит отказаться от алкоголя и табака, а также правильно питаться. Пол последним врачи подразумевает рацион, в который входят овощи, фрукты и продукты, богатые эстрогеном Кроме того, он посоветовал уделять время физическим нагрузкам.

Также доктор рекомендовал всем женщинам после 40 лет регулярно делать маммографию.

Как ранее передавал NEWS.ru, Мясников рассказал, что заболел опоясывающим герпесом, и посоветовал россиянам «не уподобляться ему» и вовремя делать все необходимые прививки.