Мясников назвал лучшие продукты для профилактики рака

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Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал для защиты от рака употреблять брокколи. По его словам, во всех руководствах, пишущих про антиоксиданты и снижение риска онкологии, советуют есть именно этот овощ.

Об этом Мясников сообщил в эфире телеканала «Россия 1». Кроме этого, он отметил, что полезными противораковыми свойствами обладает специя — куркума, а из напитков — зелёный чай. Медик посоветовал также чаще употреблять красные фрукты и овощи, в которых содержится ликопен — вещество, предотвращающее некоторые виды онкологических заболеваний, в частности, рак простаты.

Ранее Мясников назвал брокколи самым полезным для здоровья продуктом. При этом он сам, по его признанию, брокколи не очень любит, но считает, что к его вкусу легко привыкнуть.

Александр Мясников накануне рассказал, как больные зубы приводят к раку. По его словам, учёные установили связь между бактериями, которые живут во рту и размножаются при заболеваниях зубов и дёсен, и онкологическими заболеваниями. Этот фактор повышает вероятность развития рака поджелудочной железы. Он добавил, что, ухаживая за полостью рта, человек обслуживает «важный узел», который влияет на общее состояние здоровья, писал NEWS.ru.