Мясников назвал лучшие продукты для профилактики рака

Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал для защиты от рака употреблять брокколи. По его словам, во всех руководствах, пишущих про антиоксиданты и снижение риска онкологии, советуют есть именно этот овощ.
Об этом Мясников
Ранее Мясников назвал брокколи самым полезным для здоровья продуктом. При этом он сам, по его признанию, брокколи не очень любит, но считает, что к его вкусу легко привыкнуть.
Александр Мясников накануне рассказал, как больные зубы приводят к раку. По его словам, учёные установили связь между бактериями, которые живут во рту и размножаются при заболеваниях зубов и дёсен, и онкологическими заболеваниями. Этот фактор повышает вероятность развития рака поджелудочной железы. Он добавил, что, ухаживая за полостью рта, человек обслуживает «важный узел», который влияет на общее состояние здоровья, писал NEWS.ru.