Мясников предупредил о смертельной опасности аспирина

https://static.news.ru/photo/f3f02906-96e5-11eb-94a7-96000091f725_660.jpg Фото: Christin Klose/dpa-tmn/Global Look Press

Неосторожное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к серьёзным сбоям в организме, предупредил заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников. Среди таких последствий, по его словам, могут быть внутренние кровотечения, а иногда — даже смерть.

Среди потенциально опасных препаратов, уточнил медик, аспирин (ацетилсалициловая кислота).

Аспирин может вызвать смертельно опасные кровотечения, что в голову — кровоизлияние в мозг, что кровотечения язвенные, фатальные. Поэтому мы сегодня пересмотрели вопросы профилактики сердечно-сосудистых болезней при помощи именно аспирина, ацетилсалициловой кислоты, и даём только при доказанной болезни, а как первичную профилактику мы притормаживаем, — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он предостерёг от приёма лекарств без назначения врача. Часто люди принимают таблетки, чтобы унять головную боль, но не задумываются о том, что так могут «угробить» желудок, пояснил врач.

Особенно опасно принимать нестероидные противовоспалительные препараты в случае, когда в желудке человека уже имеется опасная бактерия Helicobacter pylori, с которой связывают не только тяжёлые заболевания желудочно-кишечного тракта, но и более распространённые гастрит и язву желудка. Такое сочетание грозит привести к летальному исходу, уточнил специалист.

Если же лекарство всё же необходимо принять, его следует пить вместе с таблетками, защищающими желудок, добавил врач.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мясников рассказал об опасности аспирина для детей.