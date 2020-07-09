Мурашко оценил данные о связи коронавируса с бесплодием

https://static.news.ru/photo/7b52dd92-c213-11ea-9ed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у врачей нет прямых данных о влиянии коронавируса на возможность иметь детей.

Таких данных впрямую, что (коронавирус. — NEWS.ru) ведёт к бесплодию, на сегодня нет, — рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Существуют отдельные публикации, в которых сказано о возникновении воспалительного заболевания из-за появления возбудителей, но в настоящее время это первые подобные исследования, отметил глава Минздрава. Он подчеркнул, что часть специалистов уже отозвали свои материалы для доработки.

По его словам, за исследованиями в этой сфере следят репродуктологи, акушеры-гинекологи и андрологи.

NEWS.ru писал, что коронавирус ухудшает качество спермы на 38%. Об этом заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова. Она подчеркнула, что у российских мужчин и так «не очень-то хорошее качество спермы».

Специалист отметила, что схожие последствия могут произойти, если мужчина переболел гриппом или ветрянкой. По некоторым данным, перенесённый в детстве паротит также может сказаться на репродуктивной функции.

Ранее о негативном влиянии COVID-19 на возможность зачатия детей рассказали китайские врачи из Медицинского университета Цзинина. Они изучали исключительно женщин.

В свою очередь акушер-гинеколог и репродуктолог Дилорум Камилова с мнением китайских коллег не согласилась. Она заявила, что однозначные заключения по этому вопросу делать слишком рано.