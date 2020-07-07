Мурашко обсудил с послом ФРГ возможность выпуска вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/76315b7c-c13c-11ea-8330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минздрав России/facebook.com

Россия и ФРГ рассматривают возможность использовать производственные мощности Германии для изготовления российской вакцины против COVID-2019.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в РФ доктором Гезой Андреасом фон Гайром. Отмечается, что в ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества.

В частности, (обсуждались. — NEWS.ru) возможности использования производственных мощностей Германии для производства российской вакцины от коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

При этом Мурашко подчеркнул, что в России во время пандемии коронавируса граждане не столкнулись с нехваткой медицинской помощи. По его словам, российские медики научились эффективно справляться с проблемами.

Ранее один из ведущих немецких вирусологов, директор Института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик заявил, что второй волны коронавируса не будет. По его словам, есть все основания полагать, что COVID-19 станет одним из эндемических заболеваний и будет циркулировать постоянно.

Он добавил, что SARS-CoV-2 будет с людьми до тех пор, пока нет вакцины. Специалист призвал научиться жить с вирусом и интегрировать SARS-CoV-2 в повседневную жизнь. По его словам, учёные должны понять, какие средства защиты от вируса наиболее эффективны, и принять все меры для блокирования COVID-19.

Как писал NEWS.ru, Мурашко назвал маловероятным возвращение к нормальной жизни до февраля.