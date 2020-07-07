Мурашко обсудил с послом ФРГ возможность выпуска вакцины от коронавируса

Россия и ФРГ рассматривают возможность использовать производственные мощности Германии для изготовления российской вакцины против COVID-2019.
Как
В частности, (обсуждались. — NEWS.ru) возможности использования производственных мощностей Германии для производства российской вакцины от коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.
При этом Мурашко подчеркнул, что в России во время пандемии коронавируса граждане не столкнулись с нехваткой медицинской помощи. По его словам, российские медики научились эффективно справляться с проблемами.
Ранее один из ведущих немецких вирусологов, директор Института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик заявил, что второй волны коронавируса не будет. По его словам, есть все основания полагать, что COVID-19 станет одним из эндемических заболеваний и будет циркулировать постоянно.
Он добавил, что SARS-CoV-2 будет с людьми до тех пор, пока нет вакцины. Специалист призвал научиться жить с вирусом и интегрировать SARS-CoV-2 в повседневную жизнь. По его словам, учёные должны понять, какие средства защиты от вируса наиболее эффективны, и принять все меры для блокирования COVID-19.
Как писал NEWS.ru, Мурашко назвал маловероятным возвращение к нормальной жизни до февраля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен