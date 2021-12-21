Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал основные симптомы заражения «омикрон»- штаммом коронавируса на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 в эфире «России 24». По его словам, это симптомы, сходные с течением гриппа, среди которых встречается субфебрильная лихорадка и боль в мышцах.

Мы видим, что в клинической картине «омикрона» доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации, подчас очень сходные с течением гриппа, — заявил Мурашко.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что самыми характерными симптомами «омикрон»-штамма являются головная боль и внезапная слабость. По словам специалиста, всего описано более 70 симптомов для всех штаммов инфекции, и это становится проблемой для точного определения конкретного штамма у больного. Также Болибок подчеркнул, что медики из других стран, где наблюдается большое число заражений «омикроном», заявляют, что у заболевших этим вариантом вируса потеря обоняния случается крайне редко.

Ранее сообщалось, что «омикрон» имеет необычный симптом, который проявляется лишь ночью. К такому выводу пришёл британский терапевт Амир Хан, призвавший включить ночную потливость в список Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) как симптом «омикрона».