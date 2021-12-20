Стал известен «внезапный» симптом штамма «омикрон»

Самыми характерными симптомами штамма «омикрон» коронавируса являются головная боль и внезапная слабость. Для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов. Об этом в интервью URA.RU рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

У «омикрона» самый характерный симптом — это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил, — отметил Болибок.

По словам медика, всего описано более 70 симптомов для всех штаммов инфекции и это становится проблемой для точного определения конкретного штамма у больного.

Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма «визитная карточка» была — потеря обоняния, на «дельте» тоже встречается, но гораздо реже, — пояснил медик.

Также Болибок рассказал о том, что медики из других стран, где наблюдается большое число заражений «омикроном», заявляют, что у этого варианта вируса потеря обоняния случается крайне редко.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «омикрон» имеет необычный симптом, который проявляется лишь ночью. К такому выводу пришёл британский терапевт Амир Хан, призвавший включить ночную потливость в список Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) как симптом «омикрона»