Мурашко: через три недели будут привиты от гриппа 60% россиян

https://static.news.ru/photo/b759be74-1505-11eb-9044-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Президент Владимир Путин и правительство России поставили задачу провести вакцинацию против гриппа 60% населения страны. Эта работа идёт полным ходом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Мы планируем, что через три недели этот объём будет завершён, — цитирует министра РИА Новости.
В Роспотребнадзоре агентству рассказали, что к настоящему времени от гриппа привиты свыше 26% россиян.
Как ранее писал NEWS.ru, в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора предупредили, что одновременное заражение коронавирусом и гриппом повышает риск смерти, поскольку в этом случае инфекция протекает тяжелее. В ведомстве порекомендовали привиться до сезона активной циркуляции вирусов гриппа, который начинается с ноября.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram