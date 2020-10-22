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Мурашко: через три недели будут привиты от гриппа 60% россиян

10:57, 23 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин и правительство России поставили задачу провести вакцинацию против гриппа 60% населения страны. Эта работа идёт полным ходом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Мы планируем, что через три недели этот объём будет завершён, — цитирует министра РИА Новости.

В Роспотребнадзоре агентству рассказали, что к настоящему времени от гриппа привиты свыше 26% россиян.

Как ранее писал NEWS.ru, в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора предупредили, что одновременное заражение коронавирусом и гриппом повышает риск смерти, поскольку в этом случае инфекция протекает тяжелее. В ведомстве порекомендовали привиться до сезона активной циркуляции вирусов гриппа, который начинается с ноября.

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