Мурашко: через три недели будут привиты от гриппа 60% россиян

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Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин рассказал о работе над законопроектом, посвящённом стимуляции к ведению здорового образа жизни граждан и заботе о здоровье населения. По его словам, ответственными за это должны быть не только медики, а общество в целом.

Один из основных пунктов законопроекта посвящён охране здоровья на предприятиях. Говорин считает, что каждое предприятие должно разрабатывать программу с указанием активностей работодателя по сохранению здоровья сотрудников. Напомню о системе производственной...