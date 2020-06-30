Мороженое пользуется летом большой популярностью, особенно, когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов. Лакомство помогает справиться с чувством голода и утолить жажду одновременно. Однако многие неоднозначно относятся к этому угощению. Кто-то боится «расплаты» в виде больного горла, другие — появления лишних килограммов. Люди с непереносимостью лактозы опасаются аллергической рреакции и переплачивают за мороженое, в составе которого нет этого компонента. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, кому полезно мороженое и может ли оно спровоцировать летнюю простуду.

В норме молочное мороженое содержит от 3 до 8% жира и около 20% сахара. Сливочное — около 10% жира и 15% сахара, а классический пломбир — 15-20% жира и 14% сахара. Перед тем, как купить продукт, следует изучить упаковку. В составе качественного десерта нет растительных жиров, а также соевого молока. Кроме того, упаковка должна быть целой, а мороженое — держать форму.

Заболеют, но не все

Сергей Булкин/NEWS.ru

Главная страшилка детства: если съесть много мороженого, покраснеет и заболит горло. Врачи подтверждают — такое действительно может случиться, но далеко не со всеми. Как сообщил в беседе с NEWS.ru врач-отоларинголог Алексей Кошелев, произойдёт воспалительная реакция или нет, зависит от силы местного иммунитета. Это система, которая защищает поверхности, соприкасающиеся с внешней средой, от чужеродных биологических агентов. Насколько он совершенен — зависит от наследственности и общего состояния здоровья. Когда защита даёт сильный сбой, активизируется патогенная микрофлора.

Внутри человека живёт множество бактерий, которые можно разделить на полезные и условно-патогенные. Последние могут вызывать воспаление при определённых обстоятельствах. Одним из них может быть нарушение внутренней среды организма. Оно происходит в том числе из-за попадания холодного продукта на слизистую оболочку. Чем сильнее иммунная система, тем лучше она отражает угрозу. Алексей Кошелев лор-врач лор-врач

Если с генами не повезло и горло от мороженого неизбежно краснеет, врач призывает не отказываться от лакомства совсем.Таким людям следует есть продукт подтаявшим и небольшими порциями. Тогда он почти не попадёт на заднюю стенку глотки и миндалины — они не успеют переохладиться, и воспаление не начнётся.

Особенно этот совет актуален, когда на улице жаркая погода. По словам главного внештатного специалиста столичного Депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова, если съесть лакомство быстро и большими кусками, произойдёт резкое охлаждение верхних дыхательных путей. Это дополнительный стресс для организма, который может спровоцировать ОРЗ.

Безлактозное мороженое — трата денег

В среднем около 65-70% населения земли страдают непереносимостью лактозы. Это состояние, при котором у человека отсутствует фермент, необходимый для расщепления и усвоения молочного сахара. У таких людей после потребления молочных продуктов возникают вздутие живота, тошнота и диарея. Зная свою особенность, они избегают мороженого или покупают его безлактозный аналог, который стоит в два-три раза дороже.

В большинстве случаев смысла в такой замене нет, рассказал NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев. Абсолютная непереносимость лактозы встречается только в 5-10% случаев, тогда как у остальных она относительна. Это значит, что употреблять небольшое количество молочных продуктов таким людям можно. Допустимая норма — около 240 мл молока в сутки — не вызовет никаких симптомов. В порции мороженого его содержится в два-три раза меньше. К тому же, многие производители хитрят и заменяют животный жир растительным. Он хоть и ухудшает качество продукта, зато делает его полностью безопасным для потребителей с непереносимостью лактозы.

Дорогое не всегда лучше

Сергей Булкин/NEWS.ru

Любимый десерт детства встречается в разных ценовых категориях. От недорогих стаканчиков до элитного продукта, который продаётся на развес в шариках. Калорийность у всех видов мороженого (если не считать замороженный йогурт и щербет) примерно одинаковая — 200-250 ккал на 100 грамм, отметил в разговоре с NEWS.ru врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Во всех десертах присутствует много жиров и сахаров, которые активируют в головном мозге «центры удовольствия». Именно поэтому мороженое считается продуктом-антидепрессантом.

В то же время у дорогого десерта есть свои плюсы. При его производстве используются более натуральные компоненты и меньше растительных жиров, ароматизаторов и красителей. При этом аллергия реже проявляется именно на дешёвое мороженое — иммунный ответ чаще возникает на натуральные компоненты, чем на искусственные. Арзамасцев привёл пример: у многих людей прослеживается негативная реакция организма на красные фрукты — клубнику или виноград. Он добавил, что если у человека нет проблем со здоровьем и лишнего веса, то ему допустимо потреблять через день одну порцию мороженого.

Бывает не только сладким

Для россиян несладкое мороженое пока в новинку, но во многих странах такое лакомство весьма распространено. Например, в ресторанах Японии можно заказать мороженое со вкусом бекона, жареной картошки, анчоусов, лука и даже огурцов. Чесночное мороженое является традиционным лакомством, которым угощают на Фестивале чеснока в Санта-Крузе в американском штате Калифорния, а жители штата Аляска едят блюдо Акутак — мороженое из сахара, ягод, жира и мяса.