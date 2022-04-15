Кабмин расширил список высокотехнологичных методов лечения для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении государственной программы по оказанию новых бесплатных высокотехнологичных методов лечения для россиян. На сайте правительства уточняется, что в обновлённый список вошли операции по линии сердечно-сосудистой хирургии. Пройти лечение по обновлённой методике можно по полису ОМС.

В обновлённой программе предусмотрено финансирование затрат федеральных медицинских организаций на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе по линии сердечно-сосудистой хирургии, — сказано в сообщении.

41% россиян негативно оценили ситуацию с доступом к медицинской помощи за последний год. Противоположную позицию поддержали 46% россиян. При этом 57% посчитали, что ситуация с медицинской помощью за это время ухудшилась, согласно данным опроса, проведённого телеканалом «Доктор».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко держать на контроле вопрос оказания плановой медицинской помощи в регионах. Глава кабмина отметил, что медучреждения не должны прекращать оказывать плановую помощь детям и людям с заболеваниями, требующими непрерывного лечения, в частности с онкологией. Кроме того, Мишустин поручил внимательно следить за запасом необходимых лекарств в регионах.