Россияне оказались недовольны уровнем доступности медицинской помощи

41% россиян негативно оценивают ситуацию с доступом к медицинской помощи за последний год, а противоположной позиции придерживаются 46% россиян. При этом 57% считают, что ситуация с медицинской помощью за это время ухудшилась, свидетельствуют итоги опроса, проведённого телеканалом «Доктор», результаты которого приводит «Газета.Ru».

Больше всего положительных оценок (64%) встречается среди ответов наиболее молодой возрастной группы. Самая довольная медицинской помощью группа — мужчины 18-24 года (67% положительных оценок), а самая недовольная — мужчины 45-59 лет (48% отрицательных оценок). Кроме этого, больше половины опрошенных (57%) отметили негативные изменения по части доступа к медпомощи, в то время как на позитивные указали 28%.

При этом исследование демонстрирует прямую связь оценок медицинской помощи с доходом респондентов: чем выше материальная обеспеченность, тем больше положительных оценок. Среди самых малообеспеченных граждан почти половина дает негативные оценки и лишь треть — позитивные, в то время как в самой обеспеченной группе почти 70% дают позитивные оценки и лишь около 25% — отрицательные.

Касаемо социальных групп, число положительных оценок значительно выше среди студентов (71%), а число отрицательных — среди безработных (51%).

В опросе участвовали 1606 жителей РФ в возрасте от 18 лет.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко держать на контроле вопрос оказания плановой медицинской помощи в регионах. Глава кабмина отметил, что медучреждения не должны прекращать оказывать плановую помощь детям и людям с заболеваниями, требующими непрерывного лечения, в частности с онкологией. Кроме того, Мишустин поручил внимательно следить за запасом необходимых лекарств в регионах.