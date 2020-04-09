Минздрав рекомендует использовать соль для профилактики коронавируса

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Поваренная соль попала в список средств, рекомендованных Минздравом для профилактики коронавируса. По мнению специалистов ведомства, из неё нужно готовить изотонический раствор, которым следует орошать слизистую оболочку носа.

Это должно снизить число вирусных и бактериальных возбудителей заболеваний, говорится на сайте министерства.

При этом людям необходимо соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом, не касаться лица грязными руками, носить медицинские маски и менять их каждые два часа.

Кроме того, для лечения COVID-19 рекомендуется использовать хлорохин, лопинавир+ритонавир, гидроксихлорохин, азитромицин в комбинации с гидроксихлорохином и препараты интерферонов.

Как писал NEWS.ru, c 28 марта в стране действует режим самоизоляции — закрылось большинство магазинов, развлекательные заведения, компании по возможности перешли на удалённый режим работы. Ограничения введены из-за вспышки коронавируса.

В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли – 76.

В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели – свыше 330 тысяч.