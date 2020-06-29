Как пластическая хирургия пережила карантин, благодаря чему значительно уменьшилось количество осложнений при проведении соответствующих операций и зачем создаётся профессиональный стандарт «Врач-пластический хирург», — об этом и многом другом в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала главный внештатный специалист, пластический хирург Министерства здравоохранения России Наталья Мантурова.

— Наталья Евгеньевна, как отрасль пластической хирургии выходит из режима самоизоляции? Какие дополнительные меры пришлось принять клиникам?

— Все клиники ещё во время режима самоизоляции были дополнительно оборудованы большим количеством санитайзеров, введён масочный режим, разделение потоков пациентов, чтобы не произошло смешение тех, кто пришёл за медицинской помощью по профильным услугам смежных специалистов и на хирургическое вмешательство. Был разработан и выложен «Алгоритм работы клиники пластической хирургии в условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции». Изменился и режим диагностики. Мы делаем всем пациентам ПЦР-диагностику, анализ на антитела, а также КТ лёгких близко к дате операции. Это позволяет максимально снизить возможное появление в стационаре болеющих пациентов.

Наталья Мантурова vseoplastike.ru

— Лето считается не лучшим временем для проведения операций. Но коронавирус внёс свои коррективы. Повысился ли поток пациентов после снятия режима самоизоляции?

— С введением режима самоизоляции поток пациентов значительно снизился. После отмены, конечно, поток стал больше и растёт, но значительно ниже, чем в прошлые годы в это же время. Несколько месяцев клиники пластической хирургии были закрыты.

— Сталкиваются ли сейчас врачи с осложнениями из-за отложенных операций? В первую очередь речь идёт об операциях по медицинским показаниям.

— Скорее, мы наблюдали ухудшение доступности помощи пациентам, которые нуждаются в пластической хирургии по медицинским показаниям — хирургия кистей рук, хирургия рубцов после ожогов, травм. Часть этих врачей занята в работе с коронавирусной инфекцией, некоторые доктора ещё не вышли из режима самоизоляции, ведь ряд клиник закрылся из-за низкого потока пациентов. Всё это и привело к нарушению доступности помощи для пациентов.

— Прошло почти два года со вступления в силу порядка оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия», установившего новые требования к клиникам пластической хирургии. Повысилось ли качество услуг в этой сфере в последние годы, стали ли пациенты более защищены от фирм-однодневок?

— В результате тотальных проверок в июне 2018-го и введения повышенных требований к организации работы клиник пластической хирургии у довольно большого количества учреждений были отозваны лицензии. Безусловно, это положительно сказалось на безопасности медицинской деятельности в силу того, что клиники, которые смогли соответствовать порядку, — это крупные учреждения, содержащие в своём составе большое количество подразделений и специалистов, которые несут полную ответственность за своих пациентов, в этих клиниках более высокий уровень безопасности и оказания медицинской помощи, хорошее оснащение. Естественно, пациенты стали более защищёнными. Да и мы явно стали видеть тенденцию снижения каких-то скандальных случаев в информационном поле.

Значительно уменьшилось и количество осложнений при проведении пластических операций. К сожалению, летальность при любом медицинском вмешательстве, будь то стоматология, онкология, гинекология не может быть нулевой по тем или иным причинам, устранить это полностью невозможно. Но мы значительно улучшили показатели. Росздравнадзор также говорит о том, что ситуация с пластической хирургией в стране стала значительно стабильнее.

— Какие ещё меры планируются по защите пациентов от возможных недобросовестных клиник и специалистов?

— В настоящее время нами проводится большая работа по созданию профессионального стандарта «Врач-пластический хирург». Хотя описанные в профессиональном стандарте те или иные хирургические вмешательства, являющиеся трудовыми действиями, пластические хирурги выполняют много лет, однако до профстандарта не было ни одного документа, который непосредственно содержал бы перечень данных действий.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Что даст утверждённый профстандарт отрасли и непосредственно пациенту?

— Во-первых, профессиональный стандарт является основой для разработки и актуализации Федерального государственного образовательного стандарта. А именно, этот документ будет определять порядок обучения врачей на этапе постдипломного образования. Более высокие требования к образовательной программе врача-пластического хирурга будут непосредственно сказываться на качестве его профессиональной подготовки, а значит и рынок станет ещё больше защищённым от некачественно образованных врачей, в специальности останутся истинные профессионалы. Кстати, всё отраслевое сообщество с большим энтузиазмом поддержало принятие профстандарта.

Во-вторых, пластическая хирургия — специальность междисциплинарная, и в новом профстандарте прописаны те многие манипуляции и хирургические вмешательства, которые выполняют как пластические хирурги, так и смежные специалисты, например, гинекологи, челюстно-лицевые хирурги, оториноларингологи и другие. А чем выше конкуренция на рынке, тем сильнее видна тенденция к повышению качества предлагаемых услуг. А значит, пациенты будут получать более качественную и безопасную медицинскую помощь.