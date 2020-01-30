Страх за жизнь и здоровье является одним из основных у человека. Когда болезнь всё-таки настигает, мы усиленно ищем причины недуга. И ошибаемся. Некоторые медицинские мифы настолько укоренились в сознании, что воспринимаются как аксиомы. NEWS.ru с помощью практикующих врачей развенчал наиболее устоявшиеся из них.

Многие заблуждения, касающиеся здоровья, родились, когда медицина ещё не достигла современного уровня диагностики, а препараты обладали массой побочных эффектов. Кроме того, 30-40 лет назад учёные недооценивали роль генов и вирусов в формировании того или иного заболевания.

От воздействия холода может начаться воспаление

«Простудиться по-женски» — главная страшилка мам и бабушек, воспитывающих девочек. Это означает, что воздействие низкой температуры на организм спровоцирует воспаление и боль. В качестве отдалённой перспективы такого состояния называют бесплодие.

На самом деле переохлаждение не играет существенной роли в развитии заболеваний женских репродуктивных органов, сообщил в беседе с NEWS.ru Владимир Серов, президент Российского общества акушеров-гинекологов. Переохлаждение может вызвать лишь снижение иммунитета. Тогда может проявиться уже существующее заболевание.

Воспаление возникает, когда присутствует инфекционный агент. Чаще всего это заболевания, передающиеся половым путём: ВИЧ, сифилис, гонорея, трихомонады, хламидии. Последние — чаще всего провоцируют воспаления трубы и яичников. Владимир Серов президент Российского общества акушеров-гинекологов президент Российского общества акушеров-гинекологов

Как раз последствия венерических заболеваний являются самой частой причиной женского бесплодия. Именно поэтому при воспалении врачи рекомендуют в первую очередь провериться на инфекции.

Рожать — полезно

Данное утверждение поддерживают многие врачи-гинекологи. Они рассказывают пациенткам, что роды омолаживают организм и улучшают иммунитет. Это также можно назвать заблуждением, сообщает Владимир Серов. Беременность и роды улучшают работу эндокринной системы женщины, но существенно «бьют» по другим органам.

Если бы мужчины рожали, человеческий род бы, с моей точки зрения, закончился. Потому что только чувство глубокого самопожертвования толкает женщин на этот шаг. Беременность и роды — это очень тяжёлый труд, — заявил Серов.

По словам президента Российского общества акушеров-гинекологов, мать неизбежно отдаёт ребёнку часть себя. Ни одна женщина не стала после родов более здоровой, чем была до них. Также практически все прибавляют пару лет во внешнем виде — ухудшается состояние кожи и волос, добавил он.

Кофе вреден для здоровья

Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press

Отказаться от кофе и перейти на зелёный чай — такие правила прописаны во многих диетах для поддержания здоровья и снижения веса. Многие убеждены, что потребление кофе провоцирует развитие сердечных недугов.

Если человек не страдает гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, то кофе для него не вреден. Одна или две чашки натурального или три-четыре растворимого в сутки, наоборот, принесут пользу. Как рассказал NEWS.ru врач-диетолог Евгений Арзамасцев, напиток имеет в своём составе дубильные вещества и антиоксиданты. Они могут выводить токсины или мешать всасыванию вредных элементов. Также напиток положительно влияет на кишечник. Усиливает перистальтику и подавляет рост патогенных бактерий.

Важна также индивидуальная реакция организма человека на кофе. Кто-то, выпив днём чашку, не может заснуть полночи. Другой человек выпьет вечером кофе и будет спать крепко. Это зависит от индивидуальных особенностей организма, которые связывают с генетикой. Евгений Арзамасцев врач-диетолог врач-диетолог

Если ребёнок сидит с кривой спиной в школе — будет сколиоз

Значительная часть искривлений позвоночника закладывается внутриутробно и носит врождённый характер, сообщил NEWS.ru нейрохирург и кандидат медицинских наук Алексей Кащеев. Они формируются за счёт сбоев в геноме, которые являются наследственными.

Ещё вариант — сколиоз может быть следствием врождённых заболеваний, например, спинальной мышечной атрофии или миодистрофии Дюшенна.

Неправильное положение спины за столом может лишь ускорить течение деформации, но редко является основной причиной. То же самое можно сказать о питании — дефицит каких-либо продуктов не может стать причиной искривления. Алексей Кащеев нейрохирург и кандидат медицинских наук нейрохирург и кандидат медицинских наук

Прогрессирующий сколиоз нельзя устранить ровной осанкой, корсетом, физкультурой, массажем. Полностью недуг можно победить только с помощью операции, говорит Алексей Кащеев.

Ещё один миф, который вытекает из первого: операции на позвоночнике — очень опасны и грозят долгим обездвиживанием. Так действительно было в 60-70-х годах прошлого столетия. Современные подходы в хирургии позволяют вести обычную жизнь почти сразу после вмешательства. В первые две-три недели врачи рекомендуют ограничить сидячее положение.

В молодости кожа требует минимального ухода

uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Ворчание бабушки из соседней комнаты в адрес внучки — не мажь лицо кремом, не порть кожу, молодая ещё — знакомо многим. Действительно, ещё с советских времен укоренился миф, что девушкам пользоваться косметикой не обязательно, а закупаться кремами надо, когда появятся первые морщины.

Руководитель центра инновационных технологий омоложения и врач дерматолог-косметолог Александра Гонт в беседе с NEWS.ru назвала это «опасным заблуждением». Уже в подростковом возрасте кожа человека теряет «гидролипидную мантию» (тонкая плёнка из жирных кислот, аминокислот, холестерина и молочной кислоты. — NEWS.ru). Она становится беззащитной перед негативными факторами внешней среды.

Мы не живём в благоприятной экологической обстановке — из внешней среды в неё попадают токсины, яды, различные химические элементы. Особенно это актуально для жителей крупных городов. Без должного очищения это грозит воспалениями, высыпаниями и ранними возрастными изменениями. Александра Гонт руководитель центра инновационных технологий омоложения и врач дерматолог-косметолог руководитель центра инновационных технологий омоложения и врач дерматолог-косметолог

Мыло нельзя использовать для очищения кожи. Оно сушит её и нарушает кислотно-щелочной баланс. Начиная с подросткового возраста в этих целях необходимо использовать лосьон или гель для умывания, а затем — тоник. После чего кожу нужно увлажнить кремом, советует эксперт.

Активное пользование декоративной косметикой приводит к раннему старению

Ещё одно заблуждение родом из СССР, когда старшеклассниц могли даже выгнать из школы, например, за накрашенные губы. Декоративная косметика считалась атрибутом зрелой женщины, а юным девушкам говорили: «и так красивая».

На самом деле, если уходовую косметику можно сравнить с едой для кожи, декоративную — с одеждой, такую параллель проводит Александра Гонт.

Она выполняет защитную функцию от неблагоприятных факторов внешней среды. Например, тональный крем предохраняет кожу от излучения солнца, тушь для ресниц защищает от пыли, а в некоторых карандашах для глаз и подводках содержатся противовоспалительные компоненты.