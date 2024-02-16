Медики рассказали, как боролись за жизнь Навального «Интерфакс»: медики более получаса пытались реанимировать Навального

Фото: Агентство «Москва»

Алексей Навальный

Медики пытались реанимировать Алексея Навального более получаса, сообщили «Интерфаксу» врачи Лабытнангской городской больницы. Как отмечается, время в пути у скорой заняло меньше семи минут. Когда они прибыли к осужденному, то ему уже оказывали помощь врачи колонии. Несмотря на это, спасти пациента не удалось.

Время бригады скорой в пути заняло меньше семи минут. На территорию колонии к пациенту медики попали за две минуты. Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался, — рассказали в больнице.

Бывший кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин написал, что Навальный был одним из самых талантливых и смелых людей в России. По его словам, он молится, чтобы информация о смерти Навального оказалась неправдой.

Между тем, президент Латвии Эдгар Ринкевич уже выразил соболезнования в связи со смертью Навального. Глава государства возложил ответственность за произошедшее на Россию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты вокруг смерти осужденного должны быть установлены, а Россия должна ответить на «серьезные вопросы». «Огромной трагедией для народа России» назвал случившееся премьер-министр Великобритании Риши Сунак.