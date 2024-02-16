«Огромная трагедия для народа России»: Сунак о смерти Навального Сунак: смерть Навального стала огромной трагедией для народа России

Фото: No 10 Downing Street/Simon Walker

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Смерть оппозиционного политика Алексея Навального стала ужасной новостью и огромной трагедией для народа России, написал премьер-министр Великобритании Риши Сунак в соцсети Twitter (X). По его словам, оппозиционер был «ярым защитником российской демократии».

Это ужасные новости. Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество, — заявил Сунак.

Британский премьер добавил, что мыслями находится рядом с супругой оппозиционера и российским народом.

Ранее крупнейшие мировые СМИ стали сообщать о смерти Навального. Так, телеканал Sky News прервал эфир, чтобы озвучить известие о кончине оппозиционера. Кроме того, о происшествии рассказали BBC, Reuters, AFP, Bloomberg и другие медиа.

О смерти Навального днем 16 февраля сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, оппозиционер скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. При этом Telegram-канал «112» со ссылкой на заключение судмедэкспертов сообщил, что у Навального оторвался тромб. Прибывшие на место медики попытались его реанимировать, однако он умер, не приходя в сознание.