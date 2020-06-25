Медики посоветовали полоскать горло для профилактики COVID-19

https://static.news.ru/photo/6857cf4e-b742-11ea-ab90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Учёные из Тайваня порекомендовали полоскать горло для профилактики COVID-19 и облегчения симптомов коронавируса.

Уменьшение количества вируса в организме на начальной стадии может положительно повлиять на течение заболевания в целом, — привели слова медиков в «Российской газете».

Они рекомендуют полоскать горло раствором поваренной соли, физраствором или просто водой.

Учёные отметили, что исследования показали повышенную активность коронавируса в первые дни заражения именно в горле — взятые мазки из горла показывают самую высокую концентрацию вируса.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкий врач Михаэль Фельд советовал для защиты от коронавируса полоскать горло и принимать витамин D. Для полоскания врач рекомендовал раствор хлоргексидина.