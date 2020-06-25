Медики посоветовали полоскать горло для профилактики COVID-19

Учёные из Тайваня порекомендовали полоскать горло для профилактики COVID-19 и облегчения симптомов коронавируса.
Уменьшение количества вируса в организме на начальной стадии может положительно повлиять на течение заболевания в целом, —
привелислова медиков в «Российской газете».
Они рекомендуют полоскать горло раствором поваренной соли, физраствором или просто водой.
Учёные отметили, что исследования показали повышенную активность коронавируса в первые дни заражения именно в горле — взятые мазки из горла показывают самую высокую концентрацию вируса.
Ранее NEWS.ru писал, что немецкий врач Михаэль Фельд советовал для защиты от коронавируса полоскать горло и принимать витамин D. Для полоскания врач рекомендовал раствор хлоргексидина.
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