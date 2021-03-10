Медик рассказал, кому лучше отказаться от крепкого чая

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Крепкий чай противопоказан людям, чувствительным к кофеину, из-за возможных резких скачков давления, считает врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, напиток может повысить АД, но не так быстро, как кофе.

Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержащие напитки, чай тоже является кофеиносодержащим напитком, там содержится теин как разновидность чайного кофеина, — цитирует эксперта телеканал «Звезда».

Медик связал способность кофеина повышать АД с сужением стенок сосудов и их тонусом при употреблении вещества. При этом, считает диетолог, давление повышается не везде, а только в сосудах головного мозга или почек.

Кроме того, исследователи из США и Дании выяснили, что соединения зелёного и чёрного чая активизируют белки ионных каналов в кровеносных сосудах, что вызывает их расслабление. Таким образом, регулярное употребление напитка приводит к снижению АД. Вопрос изучили специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне и Копенгагенского университета. По их словам, флавоноидные вещества катехинового типа — эпикатехингаллат и эпигаллокатехин-3-галлат, — найденные в чае, «будят» определённые типы веществ под названием KCNQ5.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал для защиты от рака употреблять брокколи. По его словам, во всех руководствах, пишущих про антиоксиданты и снижение риска онкологии, советуют есть именно этот овощ. Кроме этого, он отметил, что полезными противораковыми свойствами обладает специя куркума, а из напитков — зелёный чай.