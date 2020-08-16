Медик назвала профессии, представители которых стареют быстрее других

https://static.news.ru/photo/3a9094e2-dfd3-11ea-aa3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Практикующие медики отмечают, что такой недуг, как саркопения, при котором характерны потеря мышечной силы и активности, стремительно молодеет. Сейчас указанные симптомы, а также усталость, общая пассивность, беспокоят не только пожилых людей из-за распространённости сидячего образа жизни.

По мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, саркопения больше не является уделом стариков, пишет «Комсомольская правда».

Человек — это не только существо разумное, но и, что важно, существо прямоходящее <...> Организм человека приспособлен для того, что весь день быть на ногах и только ненадолго снижать активность во время сна, — заявила эксперт.

Она добавила, что недавно появился новый диагноз — пресаркопения. Его поставят тогда, когда у не пожилого гражданина развился один из характерных для старческой саркопении симптомов.

Самый распространённый из них — потеря мышечной массы и жировые отложения. По словам врача, чаще всего с подобными проблемами сталкиваются современные жители городов в молодом возрасте. В группе риска чаще оказываются женщины, нежели мужчины, а также представители таких профессий, как врачи, учителя, все офисные работники.

Из городских профессий пресаркопения не грозит тем, кто работает на ногах. Это официанты, парикмахеры, курьеры, продавцы в магазинах, — отметила Павлова.

Предотвратить развитие рассеянного склероза можно с помощью искусственного снижения концентрации в крови белка рилин. К такому выводу пришли исследователи из Техасского университета (США).

Впервые рилин, отвечающий за развитие мозга и формирование связей между нервными клетками, был лабораторно выделен в ходе исследований, начатых в 1997 году. Уже тогда исследователи заметили, что при большем, чем необходимо организму, количестве белок начинает негативно воздействовать на нервные окончания в кровеносных сосудах, а это, в свою очередь, способствует быстрому развитию атеросклероза.

Как гласит статистика Всемирной организации здравоохранения, число людей, страдающих рассеянным склерозом, составляет около 2,3 млн человек, а полноценных лекарств, способных полностью подавить его, пока не существует. Над решением проблемы работают тысячи учёных в разных странах.

Ранее NEWS.ru писал, что риск заболеть рассеянным склерозом у молодых женщин в три раза больше, чем у мужчин. Недаром уже в прошлом веке его называли болезнью молодых красавиц.