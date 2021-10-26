Медик назвал разницу между антипрививочником и не вакцинированным от COVID

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с NEWS.ru объяснил разницу между антипрививочниками и теми, кто не хочет вакцинироваться от COVID-19. Медик подчеркнул, что первые выступают против подобных препаратов в принципе и их не так много — около 5%. А вторые, по словам эксперта, не владеют достоверной научной информацией и поэтому сомневаются.

Сильный аргумент для того, чтобы человек что-то сделал и привился [от COVID-19], — дать полноценную информацию на основе научных данных и статистики. Рассказать о побочных эффектах, о возможных реакциях, чтоб не шушукались по соцсетям. Антипрививочников очень мало, есть сомневающиеся люди. Они не знают, как переносится COVID, есть массовые вбросы неподтверждённых данных о якобы массовой смертности. Люди, естественно, боятся и переживают по этому поводу, — считает Тимаков.

Собеседник добавил, что нужны «реальные доводы, открытая информация» о COVID-вакцине, иначе «никто не будет прививаться, имея разносторонние данные». Медик также призвал не запугивать граждан аргументами «вакцинируйся от COVID-19 или умри».

Нужно озвучить простой факт, статистику — действительно многие переносят COVID-19 после вакцинации в более лёгкой форме. Из тех, кто попал в больницу, действительно есть летальные случаи. Коронавирус мимо нас не пройдёт. Иммунитет можно выработать двумя путями — либо переболеть с лотереей, либо вакцинироваться, — резюмировал Тимаков.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал отказаться от добровольной вакцинации от коронавируса и сделать прививки обязательными, несмотря на возможную непопулярность такой меры. С такой же инициативой выступили Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).