Математики рассчитали сроки выхода на пик заболеваемости COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/531485e4-11ee-11eb-bd21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сроки выхода на пик заболеваемости коронавирусом в России оказалось возможным рассчитать математическими методами. Модель распространения COVID-19 в нашей стране разработали эксперты Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) в Новосибирске.

Эта модель учитывает многие факторы, в том числе самые очевидные — заболеваемость, смертность и скорость распространения инфекции. По данным на утро 19 октября, число заболевших в России за последние сутки превысило 15 тысяч человек.

Наши расчёты показывали, что если не будут вводиться дополнительные меры, то пика заболеваемости мы достигнем к февралю, — заявил заместитель директора ФИЦ ИВТ Андрей Юрченко, чьи слова приводит «МК-Новосибирск».

Он отметил, что этот срок не является окончательным, поскольку на заболеваемость COVID-19 в России могут влиять факторы, которые сложно учесть. В их числе Юрченко назвал сезонный грипп, который может лишь усугубить ситуацию.

По словам специалиста, эта математическая модель позволяет создавать возможные сценарии развития событий, а также наблюдать итоги уже принятых или только прорабатываемых решений. Юрченко отмечает, что ситуация с коронавирусом в России меняется в связи с появлением дополнительных ограничительных мер. Эти факторы тоже будут учтены в оценке дальнейшего развития событий.

К сожалению, пока невозможно математически предсказать, когда закончится пандемия, но Юрченко призывает готовиться к худшему. Он подчёркивает, что далеко не все граждане соблюдают рекомендации по соблюдению необходимых мер предосторожности.

Вместе с тем эксперт выразил надежду на то, что ситуация коренным образом изменится, когда начнётся массовая вакцинация населения. Он допускает, что Новосибирск, где была разработана вторая вакцина от коронавируса, одним из первых получит такую помощь.

Ранее NEWS.ru писал о предполагаемых сроках вакцинации москвичей, которые обозначил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник ожидает, что крупную партию вакцины Москва получит в ноябре, а уже в декабре-январе граждане смогут сделать прививки от COVID-19.