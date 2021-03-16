Малышева рассказала, сколько антител надо для защиты от повторного COVID-19

https://static.news.ru/photo/7b690068-87fe-11e9-bd1c-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Наличие антител в организме человека по определению защищает его от заражения коронавирусом. При этом конкретное их количество не имеет значения. Об этом заявила доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева.

В своём Instagram теледоктор подробно объяснила , кто может не опасаться повторного заражения после уже перенесённого COVID-19. В своих выводах Малышева ссылается на исследования компании Илона Маска SpaceX. По её словам, иммунитет у человека образуется после накопления минимального количества антител, которые может зафиксировать соответствующий тест.

Если у вас положительный тест на антитела — вы защищены от коронавируса. Причём неважно, насколько много у вас антител. Достаточно, что они просто выше референсных значений, — сообщила Малышева.

Врач отметила, что антитела сохраняются у человека не менее 8–10 месяцев, при этом продолжающиеся исследования могут показать, что иммунитет сохраняется и на более длительное время. При этом число тех, кто заразился повторно, по словам Малышевой, весьма невелико: 64 человека на 115 миллионов.

Нижайший риск повторного инфицирования говорит о том, что иммунитет после перенесённой коронавирусной инфекции создаётся довольно сильный, — заявила телеврач.

Также Малышева сообщила, что переболевшим коронавирусом людям нет необходимости вакцинироваться, поскольку у них уже сформировался иммунитет.

Ранее Елена Малышева рассказала о продуктах, которые способствуют восполнению дефицита в организме витамина A. По её словам, лучше других это делают печень трески, сухая паприка и замороженная петрушка, обычная печень и морковь. Об этом писал NEWS.ru.