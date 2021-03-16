Малышева рассказала, сколько антител надо для защиты от повторного COVID-19

Наличие антител в организме человека по определению защищает его от заражения коронавирусом. При этом конкретное их количество не имеет значения. Об этом заявила доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева.
В своём Instagram теледоктор подробно
Если у вас положительный тест на антитела — вы защищены от коронавируса. Причём неважно, насколько много у вас антител. Достаточно, что они просто выше референсных значений, — сообщила Малышева.
Врач отметила, что антитела сохраняются у человека не менее 8–10 месяцев, при этом продолжающиеся исследования могут показать, что иммунитет сохраняется и на более длительное время. При этом число тех, кто заразился повторно, по словам Малышевой, весьма невелико: 64 человека на 115 миллионов.
Нижайший риск повторного инфицирования говорит о том, что иммунитет после перенесённой коронавирусной инфекции создаётся довольно сильный, — заявила телеврач.
Также Малышева сообщила, что переболевшим коронавирусом людям нет необходимости вакцинироваться, поскольку у них уже сформировался иммунитет.
Ранее Елена Малышева рассказала о продуктах, которые способствуют восполнению дефицита в организме витамина A. По её словам, лучше других это делают печень трески, сухая паприка и замороженная петрушка, обычная печень и морковь. Об этом писал NEWS.ru.