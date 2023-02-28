Малышева объяснила, чем опасны очки для зрения Малышева объяснила, что очки для зрения могут привести к воспалению век

Ношение очков для зрения может привести к воспалению век или конъюнктивиту, заявила в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она уточнила, что к развитию заболеваний приводят бактерии, которые скапливаются на носоупорах и дужках.

По словам телеведущей, чаще всего к проблемам приводит стафилококк, который живет на коже. Часто, потрогав очки, люди касаются глаза, что приводит к попаданию на слизистую бактерий.

Любые воспаления возможны. <…> Конъюнктивит — это красный воспаленный глаз, а блефарит — это когда у вас красное веко, отекшее веко и очень часто из него что-то выделяется, — сказала Малышева.

Телеведущая рекомендовала мыть очки не реже одного раза в день. Она уточнила, что для этого следует использовать мыльный раствор, а не спиртовые средства, так как они могут повредить покрытие линз. Кроме того, протирать стекла нужно специальной салфеткой.

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