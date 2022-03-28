Лор рассказал про опасность ношения старых масок

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Иногда детям после коронавируса нужна полноценная реабилитация, как у взрослых, сообщила педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова. Сейчас хватает данных о том, что и маленькие пациенты могут болеть тяжело, объяснила она в разговоре с «Радио 1».

Спустя год мы собрали такое количество информации, которое позволяет нам совершенно точно утверждать: дети болеют ковидом не так легко, как предполагалось, и постковидный синдром характерен и для маленьких пациентов в...