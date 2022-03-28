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Лор рассказал про опасность ношения старых масок

Лор Зайцев рассказал про опасность ношения старых масок
02:59, 29 марта 2022
Лор рассказал про опасность ношения старых масок Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что на старых медицинских масках остаются бактерии и вирусы, которые попадают в организм при повторном использовании защитных средств. По словам эксперта, вместе с влагой от дыхания просиходит обратное «всасывание» инфекции. Также этому процессу могут способствовать влажная погода и низкие температуры, сообщает URA.RU.

Выдыхаем мы далеко не стерильный воздух. Он обсеменён бактериями и вирусами. Человек начинает дышать той инфекцией, которая на маске находится, и она реально представляет угрозу, — пояснил Зайцев.

Больше всего риску подвержены люди, которые страдают бронхолегочными заболеваниями и заболеваниями ЛОР-органов: фарингитами, тонзиллитами, ларингитами, постназальным затеком, риносинуситами.

Советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин ранее заявил, что хронический стресс катастрофически влияет на здоровье человека, приводя к инсульту и инфаркту. Из-за стресса, пояснил эксперт, у людей начинает повышаться артериальное давление, которое приводит к более тяжёлым последствиями. Высокое давление также может стать причиной ухудшения памяти, снижения мыслительной функции, а также ухудшения зрения, добавил кардиолог.

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